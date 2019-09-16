На свадьбе в Магнитогорске свекрови подали салат с мухой
В субботу, 14 сентября, в одном из ресторанов Магнитогорска гуляла свадьба. И все было прекрасно до того момента, пока мама жениха не начала есть салат, а там… мертвая муха. Так не аппетитно лежит на ломтике помидорки. Об этом рассказала в группе «ВКонтакте» невеста.
— Специальный салат для свекрови, — съехидничали комментаторы.
Их мнения разделились. Кто-то возмущен вместе с автором поста. Другие подозревают ее в корысти:
— Может, вы сами эту муху подложили. Чтобы устроить скандал и нахаляву на свадьбе погулять…
— Муха — живой организм и залететь может в любое место, также и попасть в любую тарелку, никто в этом не виноват. Ни посетители, ни персонал. Это просто случайность, — философски заключила пользователь соцсети Вероника Мухтарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU