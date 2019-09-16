2019-09-16T06:09:20+03:00
Общество

Жители Зауралья спасли застрявшего в форточке кота

Хозяев не было дома, поэтому животное пришлось доставать с крыши
Ирина КАРЕЛИНА
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Спасение кота в Кургане. Кадр из видео vk.com/kurganСпасение кота в Кургане. Кадр из видео vk.com/kurgan
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В третьем микрорайоне Кургана прохожие услышали жалобное мяуканье. Поднимают головы вверх — а в оконной раме застрял кот. Пластиковое окно было приоткрыто в режиме форточки, и пушистик решил выйти погулять. Однако, попал в ловушку.

Неравнодушный мужчина соорудил лассо и забрался на крышу, чтобы вызволить кота. Дети сняли спасательную операцию на видео и выложили в соцсети.

Жители Зауралья спасли застрявшего в форточке кота.

Кстати, такой оконный «капкан» очень опасен для домашних животных — им может сдавить внутренние органы.

— У меня такая же история. Кошка провисела несколько часов, так как меня не было дома, а 10-летний сын не смог сам вытащить. Позвонил мне на работу, и я приехала спасать питомца. Кошечка через три дня начала ходить на четырех лапах, — написала пользователь соцсети Мария Матвеева.

Опытные кошатники посоветовали не оставлять откидные окна в таком положении или приобрести для них боковые решетки. Также в оконный фирмах продаются специальные ограничители. Цена вопроса — не более ста рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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