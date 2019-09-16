«Крокодил чуть солнце не проглотил»: житель Челябинска сфотографировал сказочное облако
Иллюстрацию к произведению Корнея Чуковского «Краденое солнце» увидел житель Челябинска прямо на небе. Он выложил фото необычного облака в группе «Парковый Челябинск» в ВК и подписал «Крокодил хотел съесть солнце».
— Это не крокодил, это древнеегипетский Апоп — огромный змей, поглощающий солнце. К счастью, бог Ра всегда выходит победителем из схватки, поэтому каждое утро солнце к нам возвращается, — предложила свою версию пользователь соцсети Екатерина Миляева.
— Круто! Вот это кадр! — жители Паркового похвалили соседа за отличный снимок.
Больше фото необычных небесных явлений смотрите в нашем материале «Силуэт дьявола и светящийся нимб: ТОП самых невероятных облаков в Челябинской области».
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ИСТОЧНИК KP.RU