2019-09-16T07:06:45+03:00
Общество

Неизвестные решили сорвать выступление КВН-щиков в Челябинской области

Горожане гадают, кто так пошутил над юмористами
Ирина КАРЕЛИНА
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Неизвестные решили сорвать выступление «Уральских пельменей» в Челябинской области. Фото: «Миасский рабочий»Неизвестные решили сорвать выступление «Уральских пельменей» в Челябинской области. Фото: «Миасский рабочий»
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Жители Миасса спорят в соцсетях: состоится в их городе концерт любимой команды КВН «Уральские пельмени» или нет. Дело в том, что кто-то налепил поверх афиши объявление с надписью «Мероприятие отменяется».

Таким образом активисты борются с незаконной расклейкой афиш на заборах и стенах домов. Но скорее всего в данном случае это не их рук дело. Горожане сообщают, что 12 сентября по улицам Миасса проехал автомобиль без номеров, из которого по громкоговорителю сообщили об отмене шоу.

Люди, уже купившие билеты, побежали в кассы уточнять информацию. Там развели руками: ничего не знаем, нас не предупреждали, билеты по-прежнему продаем. Организаторы концерта не понимают, кто решил сорвать выступление артистов. Они опровергли информацию об отмене шоу, сообщает «Миасский рабочий».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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