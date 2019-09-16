2019-09-16T07:24:43+03:00
Общество

Жители Челябинска отдают за «коммуналку» 10% зарплаты

Такие цифры дают подсчеты аналитиков
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинцы тратят на ЖКУ в среднем 3960 рублей в месяц.Челябинцы тратят на ЖКУ в среднем 3960 рублей в месяц.Фото: Алексей ФОКИН
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Эксперты информационного агентства «РИА Новости» составили рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Челябинск занял в нем 54 место. По данным аналитиков, челябинские семьи тратят на «коммуналку» в среднем 10 % из своего бюджета. Это где-то 3960 рублей.

— Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме — до 14%, а меньше всего в Дагестане и Ингушетии — менее 5%, — свидетельствует рейтинг.

Средний показатель трат на услуги ЖКХ по стране — 9,6%. Это значит, что россияне платят за «коммуналку» в среднем по 4,4 тысячи рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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