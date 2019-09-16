В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон в необычном месте

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-16T07:32:55+03:00

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В воскресенье, 22 сентября с 8.00 до 13.00 в Челябинске пройдет легкоатлетический марафон. Ради спортивного праздника перекроют улицы. Но не в центре, как обычно, а на Северо-Западе.

— Будут перекрыты улицы Макеева, Салавата Юлаева, Университетская набережная. Водителей просят планировать маршруты заранее, — сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Сбор участников у арены «Трактор». Узнать требования к атлетам, информацию о регистрации и медецинских справках для марафона в Челябинске можно на сайте chelmarathon.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU