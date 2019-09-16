В Челябинске появятся ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-16T07:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярмарки выходного дня по примеру Москвы организуют со следующего года в Челябинске. Такое поручение в понедельник, 16 сентября, дала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

Чтобы победить уличную торговлю в Челябинске, в мэрии решили ее упорядочить. И определить в каждом районе точки для организации ярмарок выходного дня. С достаточным количеством мест на них для пенсионеров.

А таких торговцев сейчас очень много — пожилые сбывают излишки садового урожая. Например, опять стихийная ярмарка раскинулась на ул. Воровского (перекресток с ул. Доватора), где торговые ряды только-только ликвидированы. Сейчас, напомним, на ул. Воровского строят сквер.

Кстати, за неделю в городе составлено девять протоколов на уличных торговцев. Как заметила Наталья Котова, такое малое количество вынесенных административных наказаний ее не устраивает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU