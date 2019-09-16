2019-09-16T07:39:20+03:00
Общество

В Челябинске появятся ярмарки выходного дня

Так власти хотят победить хаотичную уличную торговлю
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске появятся ярмарки выходного дня.В Челябинске появятся ярмарки выходного дня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярмарки выходного дня по примеру Москвы организуют со следующего года в Челябинске. Такое поручение в понедельник, 16 сентября, дала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

Чтобы победить уличную торговлю в Челябинске, в мэрии решили ее упорядочить. И определить в каждом районе точки для организации ярмарок выходного дня. С достаточным количеством мест на них для пенсионеров.

А таких торговцев сейчас очень много — пожилые сбывают излишки садового урожая. Например, опять стихийная ярмарка раскинулась на ул. Воровского (перекресток с ул. Доватора), где торговые ряды только-только ликвидированы. Сейчас, напомним, на ул. Воровского строят сквер.

Кстати, за неделю в городе составлено девять протоколов на уличных торговцев. Как заметила Наталья Котова, такое малое количество вынесенных административных наказаний ее не устраивает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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