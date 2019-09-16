Новые автобусы появятся на улицах Челябинска на этой неделе
11 новых автобусов, которые пришли в Челябинске в начале сентября, застрахованы и прошли регистрацию в ГИБДД. К концу недели они выйдут на маршрут № 64.
— Поступило еще семь низкопольных машин — их ждет та же документальная работа, — сообщили в администрации Челябинска.
Напомним, что всего Челябинск закупил 66 маши — низкопольных, на экологически чистом топливе. Для чего из областного бюджета было выделено 765 млн руб. До конца всех их обещают прислать. Это будут не только ЛиАЗ, но и другие производители.
Ранее власти обещали закупить Челябинску 300 новых автобусов. Но эта цифра в перспективе на несколько лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU