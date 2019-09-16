На Южный Урал пришло похолодание

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-16T08:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

«Бабье лето» закончилось. Теперь будет только холодать. Пора снова надевать куртки и каждый день носить с собой зонт. Изменения погоды станут заметны уже сегодня, 16 сентября — температура упадет до +12, +17 градусов, пойдет дождь. На юге области пока по-прежнему тепло +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, дожди будут лить всю неделю. Дневные температуры ожидаются до плюс 19 градусов. В воскресенье похолодает до +10. Ночью столбики термометров будут показывать +8, +9 градусов. А в выходные ночью подморозит до +4.

В Челябинске сегодня +15, +17, дождь. Днем будет ветрено 5-10 м/с, отдельные порывы достигнут 13 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в холодных квартирах жителей Челябинска включат отопление

И согреет ли нас до этого бабье лето (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU