2019-09-16T08:07:42+03:00
Общество

На Южный Урал пришло похолодание

Температура упадет до +4 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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Готовьте зонты и теплые вещи.Готовьте зонты и теплые вещи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Бабье лето» закончилось. Теперь будет только холодать. Пора снова надевать куртки и каждый день носить с собой зонт. Изменения погоды станут заметны уже сегодня, 16 сентября — температура упадет до +12, +17 градусов, пойдет дождь. На юге области пока по-прежнему тепло +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, дожди будут лить всю неделю. Дневные температуры ожидаются до плюс 19 градусов. В воскресенье похолодает до +10. Ночью столбики термометров будут показывать +8, +9 градусов. А в выходные ночью подморозит до +4.

В Челябинске сегодня +15, +17, дождь. Днем будет ветрено 5-10 м/с, отдельные порывы достигнут 13 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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