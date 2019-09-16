Жители Усть-Катава пережили ураган

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-16T09:50:01+03:00

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Пока одни южноуральцы наслаждались «бабьим летом», отдыхая на природе, другие — прятались дома от стихии. Жители Усть-Катава рассказали челябинским журналистам, что вечером, 15 сентября, в городе поднялся очень сильный ветер. Даже сорвало шифер на доме по улице Первомайская.

— Дождь был и очень сильный ветер, я как раз была на улице — проводила фотосессию. Мы под крышей переждали и продолжили фотографироваться. Не знаю, можно ли назвать это ураганом. Может быть, в других районах ливень и ветер были гораздо сильнее, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск местная жительница Наталья.

На этой неделе на Южном Урале похолодает. Кроме того, всю неделю будет идти дождь. В воскресенье днем температура упадет до +10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU