Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе в Челябинской области
Авария произошла в Аргаяшском районе рано утром в субботу, 14 сентября. На дороге Аргаяш-Худайбердинский-ТЭЦ столкнулись две иномарки. За рулем одной из них был пьяный водитель.
— Мужчине 39 лет. Он управлял Toyota Land Cruiser. Выехал на встречную полосу (выезд на данном участке дороги разрешен), и столкнулся с Renault Logan. За рулем был 37-летний водитель. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его 43-летнюю пассажирку увезли в больницу, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
В аварии погиб 37-летний мужчина.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Сам виновник ДТП отделался ушибами и царапинами. Сейчас полицейские проводят проверку. Установлено, что водитель Toyota — житель Екатеринбурга, а в Renault Logan ехали жители Озерска.
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ИСТОЧНИК KP.RU