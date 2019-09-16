2019-09-16T10:22:15+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе в Челябинской области

Один человек погиб, еще одного с травмами увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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Полиция проводит проверку по этому ДТП.Полиция проводит проверку по этому ДТП.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Авария произошла в Аргаяшском районе рано утром в субботу, 14 сентября. На дороге Аргаяш-Худайбердинский-ТЭЦ столкнулись две иномарки. За рулем одной из них был пьяный водитель.

— Мужчине 39 лет. Он управлял Toyota Land Cruiser. Выехал на встречную полосу (выезд на данном участке дороги разрешен), и столкнулся с Renault Logan. За рулем был 37-летний водитель. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его 43-летнюю пассажирку увезли в больницу, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В аварии погиб 37-летний мужчина. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В аварии погиб 37-летний мужчина.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сам виновник ДТП отделался ушибами и царапинами. Сейчас полицейские проводят проверку. Установлено, что водитель Toyota — житель Екатеринбурга, а в Renault Logan ехали жители Озерска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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