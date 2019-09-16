Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-16T10:42:22+03:00

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На трассе в Увельском районе в ночь на 16 сентября столкнулись две иномарки. Авария произошла на 70 км дороги Челябинск — Троицк. 25-летний парень на Kia Spectra выехал на «встречку» для обгона. И в результате лоб в лоб врезался в Kia Cerato.

У обеих машин полностью разбит перед. Всех, кто сидел в салоне, увезли на «скорой» в больницу.

В ДТП разбирается полиция.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП оба водителя и 24-летняя пассажирка Kia Spectra госпитализированы. Пассажирка второй иномарки скончалась в больнице. Ей было 33 года, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что водитель, который пошел на обгон, из Чесменского района. А второй шофер — из Кунашакского. Сейчас полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU