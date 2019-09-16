В Челябинске ветклиника травит ветерана фекалиями

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-16T11:59:44+03:00

Ответственные оправдываются, что не могут найти владельцев помещения

Изменить размер текста: A A

В редакцию КП-Челябинск обратились жительница дома на проспекте Победы, 291 Раиса Алексеевна. 90-летняя бабушка-ветеран уже несколько дней вынуждена дышать нечистотами из-за аварии в нежилом помещении по соседству. Когда-то там работала ветеринарная клиника. Недавно они съехали, помещение пустует. Но что осталось за дверями — дурнопахнущая загадка.

— Идет страшная вонь! Звонила восемь раз в «ДЭЗ Калининского района» . Мою жалобу игнорируют. Говорят, потеряли ключи, — рассказала женщина.

В управляющей компании подтвердили, что заявка от бабушки поступала в субботу, 14 сентября. Ее сразу же поставили на исполнение. На всякий случай проверили общедомовые помещения — там все нормально. А вот попасть в бывшую ветклинику нельзя — надо искать собственника.

— Ни мы, ни полиция не имеем права войти внутрь, — пояснили в пресс-службе ДЭЗ Калининского района. — Мы сейчас вскроем, все сделаем, а потом приедет собственник и скажет, что у него там лежал сейф со $100 млн и мы это все украли, взломали дверь, испортили собственность. Единственный выход — искать собственника.

В управляющей компании не теряют оптимизма и отмечают, что удастся найти владельцев за короткое время.

— Никогда не было такого, чтобы искали целый год. Максимальный срок — 3-4 дня. Если собственника не найдем, будем искать бывших сотрудников.

Единственный способ остановить коммунальный коллапс — перекрыть стояк. Но в этом случае жители не смогут пользоваться благами цивилизации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с коммунальными проблемами?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Подпишись на Комсомолку

ИСТОЧНИК KP.RU