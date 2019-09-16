В супермаркете Челябинска фасовщик украл телефон у покупательницы

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-16T11:08:32+03:00

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Жительница Челябинска зашла в супермаркет за продуктами, а в итоге осталась без телефона. Кто-то незаметно вытащил мобильник. Девушка написала заявление в полицию.

Полицейские проверили запись с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон за 15 тысяч украл фасовщик. Мобильник он в итоге вернул. Но от ответственности ему все равно не уйти.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Фасовщик сейчас находится под подпиской о невыезде. Скорее всего, в этом супермаркете он больше не работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU