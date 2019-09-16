Пропал без вести: поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал» ищет чемпиона страны по сноуборду

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-16T11:25:51+03:00

Об Андрее Палькине до сих пор ничего не известно

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12 сентября поисковый отряд «Лиза Алерт — Южный Урал» объявил розыск Андрея Палькина. Но до сегодняшнего дня ни одного звонка в их службу от людей, которые его видели или знают о его местонахождении, не поступало.

Однако на странице КП-Челябинск со статьей о последнем разговоре с Андреем появился комментарий. 12 сентября в 19:43 некто «М» написал: «Он жив. У него какие-то финансовые проблемы».

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал» ищет чемпиона страны по сноуборду

Корреспондент КП-Челябинск поделилась информацией с Еленой из поискового отряда «Лиза Алерт» Южный Урал».

— Каждый пишет, что хочет. Скорее всего, этот человек не располагает никакой информацией об Андрее. И доверять этим словам не стоит, — сказала Елена.

Напомним, златоустовец Андрей Палькин пропал 4 сентября. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Мама разговаривала с ним вечером того же дня. По ее словам, сын шел по трассе и был пьян. Последние слова Андрея, которые вспомнила мать, были: «Я, наверное, скоро умру».

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Палькина, КП-Челябинск просит позвонить по телефону: 8-800-700-54-52

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ИСТОЧНИК KP.RU