Предприятия Челябинской области попали в рейтинг Forbes
При составлении рейтинга аналитики учли выручку компаний за 2018 год. Ее считали по сведениям, предоставленных компаниями, а также данным налоговой и Росстата из системы СПАРК.
В топ-200 оказались три предприятия с челябинской «пропиской».
Магнитогорский металлургический комбинат — 16 место с выручкой 516 млрд руб.
Сеть магазинов «Красное&Белое» — 29 место с выручкой 301 млрд руб.
Челябинский электрометаллургический комбинат — 153 место с выручкой 60,1 млрд рублей.
В рейтинг попали несколько компаний, имеющих крупные предприятия в Челябинской области. Но их штаб-квартиры находятся в других городах. На 26 месте оказался «Мечел», куда входит ЧМК — выучка 312,6 млрд руб.
ЧТПЗ с одноименным заводом в Челябинске, зарегистрированный в Москве, занял 50 место, заработав 178,8 млрд.
ОМК, которой принадлежит завод «Трубодетель», заняла 55 место с выручкой 174 млрд руб. по итогам 2018 года.
На 65 месте — Русская медная компания (Екатеринбург), которая владеет ГОКами и медеперерабатывающими заводами.
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ИСТОЧНИК KP.RU