На Южном Урале подвели итоги кадрового проекта «Команда Челябинской области»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-16T12:27:42+03:00

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Старт кадрового проекта «Команда Челябинской области» дан 28 июня нынешнего года. Идея проекта — объединить всех, кто осознает ответственность за будущее, верит в себя и в Челябинскую область. Идея формирования команды дал глава региона Алексей Текслер.

Для отбора кандидатов были сформированы квалификационные требования. Они, к слову, обязательны в числе квалификационных требований для назначения на должности государственной гражданской службы категории «Руководители». Например, наличие у кандидатов практического опыта на руководящей позиции — опыта руководства людьми, проектами, ресурсами.

Конкурс стал площадкой для обсуждения путей развития региона. Почти из 3 тыс человек, решивших попробовать свои силы и стать его участниками, 274 кандидата прошли в финал. 267 приняли участие в финальном собеседовании. Победителями стали 30 человек.

Скоро состоится торжественное награждение победителей открытого конкурса дипломами. Победители войдут в резерв управленческих кадров Челябинской области. Они будут вовлекаться в программы профессионального развития и стажировки, экспертного сопровождения.

Команда Челябинской области — это новый кадровый ресурс, который будет рассмотрен для назначения на руководящие должности правительства Челябинской области. И начало таким назначениям уже положено.

Так, один из победителей проекта — Владимир Шамне уже назначен и вступил в должность заместителя главы Челябинска по градостроительству, еще один из победителей — Евгений Курилов согласован для назначения на должность заместителя министра — начальника управления регионального министерства строительства и инфраструктуры.

С Протоколом подведения итогов кадрового проекта «Команда Челябинской области» можно ознакомиться здесь. Распоряжением губернатора определены победители открытого конкурса — здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU