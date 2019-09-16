«Мы хотим жить в квартирах, а не в тюремных камерах»: в Челябинске жителей многоэтажки «достал» компрессор

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-16T13:19:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске жители многоэтажки по проспекту Победы, 382 потеряли покой и сон. Три месяца назад в 19-ти метрах от дома частник от общепита установил компрессор на стене соседнего двухэтажного здания (№382-Б), сообщает сайт «Урал-пресс-информ».

— В июне этого года наша жизнь превратилась в ад. Когда компрессор только установили, мы две ночи подряд вызывали полицию. Тогда владельцы адского устройства настроили его на другой режим. Звук стал тише, но еще противне. Как будто рядом с тобой постоянно находится неисправный водопроводный кран, — рассказали жильцы.

Окна их квартир выходят на юг, поэтому летом с закрытыми окнами тут не выжить, а компрессор может беспрерывно работать с 11-ти утра до 11-ти вечера. Жильцы 36-ти квартир подписали жалобу на работу компрессора и в Роспотребнадзор, и в комитет градостроительства и архитектуры, и на имя главы региона отправляли жалобы, и в администрацию города.

— И проверки были, и замеры уровня шума. Нарушения налицо, это подтверждено документами. Ответами из разных инстанций нас завалили — только вот воз и ныне там, — не сдаются люди.

Согласно СанПиН, между отдельно стоящими предприятиями общественного питания и жилыми зданиями должна быть установлена санитарно-защитная зона в 50 метров. В данном случае расстояние гораздо меньше — 19 метров. А, значит, законы, защищающие права людей на комфортные условия проживания, не работают.

— Мы хотим жить в квартирах, а не в тюремных камерах! — возмущаются люди.

Последует ли адекватная реакция чиновников города, покажет время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU