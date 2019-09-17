В Челябинской области водитель отказался везти попутчицу весом более 80 кг

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-17T05:37:41+03:00

С весом больше 80 кг - в машину не садиться. Такое условие выставил водитель. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Житель Миасса Павел (имя изменено) часто ездит по области и берет попутчиков на интернет-сервисе «Бла Бла Кар». Они оплачивают часть расходов на бензин — он экономит. Но у Павла есть условие: пассажир не должен весить более 80 кг. Он так и написал девушке, зарегистрировавшейся на поездку с ним.

— Ты больной! Такого бреда я еще не слышала! — отреагировала та.

Об этом парень рассказал в соцсетях.

— Я попросил больше у меня не бронировать и увидел в свой адрес очень много «хорошего», — написал водитель.

Но не все пользователи соцсети его поддержали. Ведь 80 кг — это не такой уж большой вес.

— Это он специально так написал, чтобы только стройных девчонок возить! — возмутились женщины.

— Так-то машина личная, и хозяин вправе капризничать: кого брать, кого не брать. Он может выставить любые требования вплоть до чистых носков, — защитил пользователь соцсети Юрий Мотовилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU