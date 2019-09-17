В Челябинской области водитель отказался везти попутчицу весом более 80 кг
Житель Миасса Павел (имя изменено) часто ездит по области и берет попутчиков на интернет-сервисе «Бла Бла Кар». Они оплачивают часть расходов на бензин — он экономит. Но у Павла есть условие: пассажир не должен весить более 80 кг. Он так и написал девушке, зарегистрировавшейся на поездку с ним.
— Ты больной! Такого бреда я еще не слышала! — отреагировала та.
Об этом парень рассказал в соцсетях.
— Я попросил больше у меня не бронировать и увидел в свой адрес очень много «хорошего», — написал водитель.
Но не все пользователи соцсети его поддержали. Ведь 80 кг — это не такой уж большой вес.
— Это он специально так написал, чтобы только стройных девчонок возить! — возмутились женщины.
— Так-то машина личная, и хозяин вправе капризничать: кого брать, кого не брать. Он может выставить любые требования вплоть до чистых носков, — защитил пользователь соцсети Юрий Мотовилов.
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ИСТОЧНИК KP.RU