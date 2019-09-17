«Это сектанты!»: на кладбище в Челябинской области нашли лисенка со вспоротым брюхом
Алексей Галкин проходил мимо кладбища в поселке Тургояк и увидел лежащего на земле лисенка. Тот оказался убит. Брюхо животного вспорото. Мужчина рассказал об этом в группе «Свободный Миасс» в ВК, и подписчики решили вычислить живодера. Но зацепок нет.
Кто-то считает, что убить животное могли другие дикие звери. Но автор поста, видевший беднягу своими глазами, с этим не согласен.
— Да сектанты это! — написал Иван Ершов.
— Подозреваю, что она таскала у местных курочек, а деревенские не церемонятся, — высказалась Елена Белая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU