2019-09-17T06:12:40+03:00
Общество

Беременная мошенница с напарницей дурят продавцов Челябинской области

Они легко забалтывают сотрудников магазинов
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадры с записи видеокамер в магазине. Продавцы передали их полиции.Кадры с записи видеокамер в магазине. Продавцы передали их полиции.
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Алла (имя изменено) работает продавцом-консультантом в одном из магазинов Копейска. 15 сентября она первый раз попалась мошенникам. Причем, одной из них оказалась милая с виду беременная женщина. Хотя, может быть, живот накладной — для большего доверия со стороны жертвы. Своей историей Алла поделилась в соцсети.

— Две девушки зашли по отдельности. Та, что беременная (по фото не видно), забалтывала так, что я повелась и подумала, будто она мне отдала 5000 рублей. А она просто показала их, повертела в руках, а в итоге дала только 50 рублей. А я отсчитала ей сдачу 4300 рублей.

Другая девушка в это время рассматривала колготки, отвлекая мою напарницу. Чтобы я осталась одна на кассе. Вышли из магазина они тоже по отдельности. Но по камерам видно, как они вместе убегают по эскалатору, чуть ли не сбивая людей с ног, и потом месте садятся в машину, — рассказала Алла, чтобы предупредить других продавцов.

Также она добавила, что запись с видеокамер передана в полицию.

Кстати, другие продавцы узнали мошенниц.

— Они уже давно ходят. Я раньше работа в «Молнии» на Энергетиков. Они приходили также с пятитысячной купюрой. Людей было много в тот день, а продавцов — три человека. Замотались. Это был 2016 год. Видимо, с тех пор так и не поймали их, — прокомментировала Анастасия Жукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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