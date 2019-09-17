В Магнитогорске с балкона выбросили матрас, шкаф и телевизор

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-17T06:30:53+03:00

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Жители Магнитогорска боятся ходить мимо дома по адресу ул. Зеленый лог, 15. Дело в том, что почти каждый день с балкона одной из квартир летят вниз вещи. Причем, весьма тяжелые.

— Так недавно сбросили гитару, потом полетел шкаф. Неделю назад под балконом лежал телевизор, теперь матрас. И очень много бутылок. Дворники каждый день там убирают, — написал в группе в ВК местный житель.

Пользователи соцсети пошутили, что будут караулить под балконом — ловить, вдруг еще что-то ценное полетит. Однако, соседям странных жильцов не до юмора.

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ИСТОЧНИК KP.RU