«Ни один не остановился!»: в Челябинской области на девушку напала собака

СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-17T06:42:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Крик души жительницы Озерска опубликовали в городском паблике во «ВКонтакте».

— Люди! Как можно быть такими?! 14 сентября примерно в 7:30 проезжали перекресток возле ГАИ, прямо на дороге сидела девушка и рыдала. Ни один из проезжающих даже не остановился! Они просто с интересом смотрели на нее и уезжали. Девушку очень сильно покусала собака за ногу и руки. Нога опухала на глазах. Бедняга не чувствовала конечностей, не могла встать.

Мой муж оттащил ее с дороги и вызвал скорую. Самое страшное, что за всем этим наблюдала женщина, которая ходила возле магазина рядом. Но не подошла и не спросила, что случилось. Только после того, как подъехали сотрудники ДПС, она вдруг решила предложить вызвать скорую. Ну нельзя быть такими равнодушными! — написала женщина в соцсети.

В комментариях пользователи соцсети снова подняли тему бродячих собак. В некоторых дворах дети просто не гуляют из-за них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU