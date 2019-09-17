2019-09-17T06:42:13+03:00
Общество

«Ни один не остановился!»: в Челябинской области на девушку напала собака

Пострадавшую увезли на скорой
Ирина КАРЕЛИНА
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В Озерске девушку покусала собакаВ Озерске девушку покусала собакаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Крик души жительницы Озерска опубликовали в городском паблике во «ВКонтакте».

— Люди! Как можно быть такими?! 14 сентября примерно в 7:30 проезжали перекресток возле ГАИ, прямо на дороге сидела девушка и рыдала. Ни один из проезжающих даже не остановился! Они просто с интересом смотрели на нее и уезжали. Девушку очень сильно покусала собака за ногу и руки. Нога опухала на глазах. Бедняга не чувствовала конечностей, не могла встать.

Мой муж оттащил ее с дороги и вызвал скорую. Самое страшное, что за всем этим наблюдала женщина, которая ходила возле магазина рядом. Но не подошла и не спросила, что случилось. Только после того, как подъехали сотрудники ДПС, она вдруг решила предложить вызвать скорую. Ну нельзя быть такими равнодушными! — написала женщина в соцсети.

В комментариях пользователи соцсети снова подняли тему бродячих собак. В некоторых дворах дети просто не гуляют из-за них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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