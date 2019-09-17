В Магнитогорске дети выгнали на улицу мать-инвалида

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-17T07:09:31+03:00

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Кто-то пройдет мимо, кто-то подаст копеечку. А Анастасия Дербасова остановилась и решила помочь наладить жизнь женщине, просящей милостыню.

— Женщина 47-ми лет живет на улице. Детям не нужна, инвалид! Я обращалась в два реабилитационных центра, но ее нигде не взяли. Сказали, что нужны документы и чтобы она сдала все анализы. Может, есть у нас волонтеры, которые могут в этом помочь? — написала Анастасия в группе «ВКонтакте».

Тут же откликнулась благотворительная организация «Спеши любить» и отправила на помощь к женщине волонтера.

Среди подписчиков паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК оказалось немало людей, знающих эту женщину. Кто-то жил по соседству. Кто-то давал денег и разговаривал с ней. Говорят, она крепко пьет. В молодости за своими детьми не следила. В итоге у ее шестимесячной дочки были отморожены руки. Одни говорят, что детей забрали в детдом. Другие — что девочку воспитали родственники.

Когда женщина упала с четвертого этажа и стала инвалидом, выросшая дочь забрала ее к себе. Но сейчас по каким-то причинам выгнала. Однако, жители Магнитогорска считают, что у каждого должен быть шанс исправить свою жизнь, и надеются, что волонтеры помогут этой женщине.

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ИСТОЧНИК KP.RU