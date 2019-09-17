Пассажиры оказались заблокированы в маршрутке после ДТП в Челябинской области
Авария произошла 16 сентября в Магнитогорске. На перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова легковушка врезалась в маршрутный микроавтобус.
По словам очевидцев в момент столкновения никто из пассажиров серьезно не пострадал. Однако люди оказались запертыми внутри салона. От удара легковушки переднюю дверь маршрутки перекосило и заклинило.
Выбраться наружу магнитогорцам помогли прибывшие на место дорожного происшествия спасатели. Некоторым пассажиры смогли покинуть салон только через водительскую дверь.
— Для ликвидации последствий ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля было задействовано семь человек и две единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU