2019-09-17T08:33:20+03:00
Происшествия

Ученые из ЧелГУ объяснили, как картофель мог стать причиной гибели целой семьи в поселке Магнитка

Похожие процессы происходят при образовании метана на болотах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Погибших в погребе обнаружили соседиПогибших в погребе обнаружили соседиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Отравление четырех человек в южноуральском поселке Магнитка схоже с отравлением бытовым газом. Об этом сообщает сайт «Медиазавод» со ссылкой на сотрудника биологического факультета ЧелГУ.

Как рассказала кандидат биологических наук Татьяна Головнина люди могли умереть из-за метанообразующих бактерий. Похожие процессы происходят при образовании метана на болотах.

— Возможно, при большом скоплении картофеля, хранящегося долго, образовались подходящие условия для размножения метанообразующих бактерий. Я думаю, что картофель хранился больше года и было его много, а помещение было маленькое. Кислород закончился. Возможно, гнилой картофель превратился в кашу и внутри ее создалась бескислородная среда, благоприятная для брожения, — говорит биолог Татьяна Головина.

Напомним, трагедия в поселке Магнитка Каслинского района произошла 14 сентября. Трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гнилой картошки при очистки погреба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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