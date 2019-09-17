Подростки устроили серию налетов на супермаркеты в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-17T08:26:14+03:00

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Сотрудники полиции в Челябинске задержали подростков, обворовавших магазины в Ленинском районе. Вскрывали входные двери, похищали алкоголь и сигареты. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей.

После сигнала в дежурную часть инспекторы ДПС недалеко от магазина остановили отечественную легковушку. В ней находились 15-ти и 17-ти летние подростки. Старший из них был за рулем, естественно без прав. В салоне полицейские обнаружили похищенный товар.

— Сотрудниками установлена причастность задержанных к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории Ленинского района. Кроме того, полицейскими задержан 17-летний местный житель, с которым один из подозреваемых совершил на территории Тракторозаводского района еще две аналогичные кражи, — прокомментировали в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Преступления совершались ночью. Общая сумма ущерба составила около 230 000 рублей. Возбуждено дело за кражу, по статье грозит до пяти лет колонии. Подростков пока отпустили под подписку о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732465" frameborder="0"></iframe> Подростки обворовывали магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU