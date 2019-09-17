В пригороде Челябинска горят два бензовоза

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-17T08:24:35+03:00

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Утром 17 сентября жители Челябинска заметили огромный столб дыма на выезде из города. Черные клубы поднимаются в небо в районе Уфимского тракта. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях. По их словам горит в районе завода «Минплита». На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов и бригады скорой помощи.

Известно, что возгорание произошло на нефтебазе.

- Загорелись два бензовоза. Площадь пожара 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, — сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU