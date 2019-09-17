2019-09-17T11:24:16+03:00
Происшествия

В Челябинской области в авариях за сутки пострадали 16 человек

В числе раненых — маленький ребенок
Ольга АНТОНОВА
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В Озерске мотоциклист, лишенный прав, попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Группа: "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.comВ Озерске мотоциклист, лишенный прав, попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Группа: "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com
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За сутки на дорогах Челябинской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в авариях ранены 16 человек.

В 15.50 в Агаповском районе 27-летняя водитель автомобиля Хонда, не имея права на управление авто, при обгоне не убедилась в безопасности маневра. Ее иномарка лоб в лоб столкнулась с движущемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 2114. В результате ДТП 49-летний водитель отечественного авто и его 51-летний пассажир госпитализированы в больницу Кыштыма.

В 18.00 часов, на дороге Агаповка-Магнитный-Субутак, пьяный 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104, не имея права на управление авто, вез восьмимесячного сына. Ребенок находился в детском кресле, не укрепленном ремнем. Нетрезвый отец вод не справился с управлением, слетел с дороги вправо. Автомобиль опрокинулся. Ребенок травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.

В 18.35 в.Озерске, на перекрестке в центре города, водитель мотоцикла Ямаха 1973г.р., лишенный прав управления, двигался на зеленый свет и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем Датсун. Иномарка двигалась навстречу. Мотоциклист с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в реанимацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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