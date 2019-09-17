2019-09-17T09:31:55+03:00
Общество

Челябинская область представляет свою продукцию на окружной агровыставке в Екатеринбурге

Поделиться:
Изменить размер текста:

Фермеры и агрокомпании Челябинской области представляют свою продукцию в Екатеринбурге на IX межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая пройдет с 17 по 19 сентября. Мясная переработка, готовые пищевые продукты, сыры и йогурты — все они получены из местного сырья и впитали в себя солнечный вкус степного разнотравья Южного Урала.

Выставка пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО». Официальную делегацию Челябинской области, которая лидирует в Уральском федеральном округе в производстве мяса, зерновых и масличных культур, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер. Вместе с ним в мероприятиях агрофорума принимают участие руководители агрокомплекса, ведущих компаний. В официальной программе форума — заседание Совета при Полномочном представителе Президента РФ в УФО рассмотрением вопросов реализации национальных проектов в части поддержки фермеров и развития агроэкспорта.

В экспозиции региона представлена продукция компаний «СИТНО», «Ресурс», «Союзпищепром», «Ромкор», «Равис», «Здоровая ферма». «Уйская сыроварня», «Краснопольский сыровар», Фермерское хозяйство «Молочный рай», ССПОПК «Уральская ферма», ООО «Ферма под горой», фермерское хозяйство Ильяны Юмагужиной и Ремесленная сыроварня «Сырное Дело» (ТМ «Фермер клаб») представляют свою продукцию в рамках программ импортозамещения. Это сыры, йогурты, творожки, мясо домашней птицы. Все эти предприятия примут участие в конкурсах «Новый вид продукции», «Высокое качество продукции».

Инновационную составляющую агрокомплекса представят предприятия ПО «Маяк» и Продовольственная корпорация Челябинской области. ПО «Маяк» представит разработанный метод холодной дезинфекции продуктов и сельскохозяйственных культур. В этом году планируется открытие Регионального центра облучательных технологий, который станет одним из первых в России и самым мощным на сегодняшний день.

Продовольственная корпорация Челябинской области с 2012 года сотрудничает с Аргаяшским аграрным техникумом. Проект курируется двумя министерствами — сельского хозяйства и образования и науки. Благодаря использованию техники и материальных ресурсов ГУП «Продовольственная корпорация», было восстановлено 300 га залежных земель техникума. Это тысячи тонн собранной продукции (в основном семенной картофель и семенная пшеница), а студенты техникума на практике познают все аспекты современной технологии возделывания сельхозкультур.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске строят еще один крематорий в элитном месте
В Челябинске готы устроили пикник в парке Гагарина
В Челябинске выбрали королев красоты на инвалидных колясках
В Челябинске в зоопарке появился рысенок
Два челябинских села претендуют на победу в конкурсе «Самое веселое название в России»
В Челябинске иномарка сбила подростка-велосипедиста
В Челябинске появился скейт-парк в парке Гагарина
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
Челябинские фермеры повезли дары урожая в Екатеринбург
В Челябинской области неизвестные «замуровали» чужую иномарку монтажной пеной и клеем
В Челябинске проголосовали за многолетние растения на клумбах
Коммунальщиков из Челябинска обвиняют в жестоких убийствах животных
ПАО «ФСК ЕЭС» модернизирует один из крупнейших энергоцентров Челябинской области
В пожаре на нефтебазе в Челябинске есть пострадавшие
В Челябинске из-за обрыва проводов изменены маршруты троллейбусов
В Челябинской области школьный программист похитил у учеников ноутбуки
В Челябинской области в авариях за сутки пострадали 16 человек
В Челябинске водители игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта
Подростки устроили серию налетов на супермаркеты в Челябинске
В пригороде Челябинска горят два бензовоза
Ученые из ЧелГУ объяснили, как картофель мог стать причиной гибели целой семьи в поселке Магнитка
Пассажиры оказались заблокированы в маршрутке после ДТП в Челябинской области
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
В Магнитогорске дети выгнали на улицу мать-инвалида