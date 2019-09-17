Челябинская область представляет свою продукцию на окружной агровыставке в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-17T09:31:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Фермеры и агрокомпании Челябинской области представляют свою продукцию в Екатеринбурге на IX межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая пройдет с 17 по 19 сентября. Мясная переработка, готовые пищевые продукты, сыры и йогурты — все они получены из местного сырья и впитали в себя солнечный вкус степного разнотравья Южного Урала.

Выставка пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО». Официальную делегацию Челябинской области, которая лидирует в Уральском федеральном округе в производстве мяса, зерновых и масличных культур, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер. Вместе с ним в мероприятиях агрофорума принимают участие руководители агрокомплекса, ведущих компаний. В официальной программе форума — заседание Совета при Полномочном представителе Президента РФ в УФО рассмотрением вопросов реализации национальных проектов в части поддержки фермеров и развития агроэкспорта.

В экспозиции региона представлена продукция компаний «СИТНО», «Ресурс», «Союзпищепром», «Ромкор», «Равис», «Здоровая ферма». «Уйская сыроварня», «Краснопольский сыровар», Фермерское хозяйство «Молочный рай», ССПОПК «Уральская ферма», ООО «Ферма под горой», фермерское хозяйство Ильяны Юмагужиной и Ремесленная сыроварня «Сырное Дело» (ТМ «Фермер клаб») представляют свою продукцию в рамках программ импортозамещения. Это сыры, йогурты, творожки, мясо домашней птицы. Все эти предприятия примут участие в конкурсах «Новый вид продукции», «Высокое качество продукции».

Инновационную составляющую агрокомплекса представят предприятия ПО «Маяк» и Продовольственная корпорация Челябинской области. ПО «Маяк» представит разработанный метод холодной дезинфекции продуктов и сельскохозяйственных культур. В этом году планируется открытие Регионального центра облучательных технологий, который станет одним из первых в России и самым мощным на сегодняшний день.

Продовольственная корпорация Челябинской области с 2012 года сотрудничает с Аргаяшским аграрным техникумом. Проект курируется двумя министерствами — сельского хозяйства и образования и науки. Благодаря использованию техники и материальных ресурсов ГУП «Продовольственная корпорация», было восстановлено 300 га залежных земель техникума. Это тысячи тонн собранной продукции (в основном семенной картофель и семенная пшеница), а студенты техникума на практике познают все аспекты современной технологии возделывания сельхозкультур.

На правах рекламы.