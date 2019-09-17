В пожаре на нефтебазе в Челябинске есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-17T09:47:26+03:00

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Крупный пожар произошел в Челябинске утром 17 сентября. На нефтебазе, расположенной по улице Асфальтная вспыхнули два бензовоза.

— Возгорание случилось, когда машины стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, — сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение. Пожару присвоен третий уровень сложности.

По предварительным данным от огня пострадал один человек. Он получил травмы, характер которых будет выясняться в лечебном учреждении. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU