ПАО «ФСК ЕЭС» модернизирует один из крупнейших энергоцентров Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-17T10:11:25+03:00

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Начался заключительный этап реконструкции подстанции 220 кВ «Исаково», в рамках которого будет повышена надежность работы цепей сигнализации и управления, противоаварийной автоматики и аварийного освещения. Ранее было обновлено более 100 единиц разъединителей и выключателей 110-220 кВ. В результате выполненных мероприятий укрепится энергоснабжение Челябинского трубопрокатного завода, инфраструктурных объектов РЖД, а также трех районов Челябинска с населением более 500 тыс. человек. Объем инвестиций составит порядка 568 млн рублей.

На сегодняшний день на подстанции установлено новое коммутационное оборудование. Вместо устаревшего масляного смонтированы современные аппараты в элегазовом исполнении. Они более компактны, обладают высокими показателями пожаробезопасности. Ранее на подстанции были закончены работы по установке новых трансформаторов напряжения 110-220 кВ, вследствие чего повышена надежность работы защит и противоаварийной автоматики, а так же повышена точность энергоучета на подстанции.

Все работы планируется завершить до конца 2019 года.

Мощность подстанции 220 кВ «Исаково» составляет 380 МВА. Она обеспечивает электроснабжение Ленинского, Советского и Курчатовского районов Челябинска общей численностью населения свыше 500 тыс. человек, а также крупнейшее предприятие города — ЧТПЗ.

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