2019-09-17T10:44:02+03:00
Общество

Коммунальщиков из Челябинска обвиняют в жестоких убийствах животных

Доказать преступление помогла независимая экспертиза
Лидия ПЕСКОВА
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Многие псы погибают в приемнике, не дождавшись новых хозяев.Многие псы погибают в приемнике, не дождавшись новых хозяев.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Зоозащитники смогли доказать, что сотрудники компании «Продлидер», которая выиграла тендер на отлов бездомных собак и обслуживает городской ветприемник, жестоко избивают животных, сообщает «Курс дела».

В начале августа в ветприемник попал бездомный пес Джек. Через несколько дней его жестоко избили, а спустя две недели пса нашли мертвым в холодильнике ветприемника. Он лежал в луже крови. Зоозащитники отвезли труп собаки на экспертизу в троицкий филиал Южно-Уральского государственного агроуниверситета. И вот ее результаты: пес погиб от ударов тупым предметом.

— У собаки сломан позвоночник, проломлен череп, сломана челюсть, выбиты зубы и проткнута аорта. Джека забили до полусмерти, а потом зарезали, — говорят зоозащитники группы «Сохрани мне жизнь».

Результаты экспертизы переданы в полицию и в прокуратуру. Волонтеры требуют возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», а также провести экспертизу трупов других животных из холодильника компании «Продлидер». Есть подозрение, что другие животные погибли так же.

В Челябинске жестоко убили пса.Видео: сообщество "Сохрани мне жизнь"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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