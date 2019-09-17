2019-09-17T10:32:14+03:00
Общество

В Челябинске проголосовали за многолетние растения на клумбах

На портале «Активный житель74» завершено «зеленое голосование»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
От ярких красок однолетников в Челябинске не откажутся. Фото: cheladmin.ruОт ярких красок однолетников в Челябинске не откажутся. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Какими растениями украшать клумбы и газоны в центре Челябинска? Об этом спросили неравнодушных горожан. Кому-то по душе яркие веселые ковры однолетников, кто-то предпочитает зелень хвойников и лиственных кустарников. Кстати, последние — идеальный вариант живой изгороди вдоль дорог.

Вариант оформления можно было выбрать на портале электронных голосований «Активный житель74». Напомним, что голосовать может тот, кто имеет регистрацию на портале Госуслуг.

Во вторник, 17 сентября, подвели итоги «зеленого голосования. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, проголосовали более трех тысяч человек.

1633 (52,78%) выбрали многолетние растения;

1033 (33,39%) считают, что специалистам виднее;

428 проголосовали за однолетники.

— Год от года мы будем увеличивать число цветников с многолетниками. Конечно, технология высадки и уход за ними сложнее, но у нас есть специалисты, которые готовы консультировать и поддерживать, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Но и от однолетников совсем отказываться не будем. Тем более, специалисты по ландшафтному дизайну придерживаются мнения, что яркие краски нужны горожанам. На привычных местах, полюбившихся жителям, конечно, они останутся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске строят еще один крематорий в элитном месте
В Челябинске готы устроили пикник в парке Гагарина
В Челябинске выбрали королев красоты на инвалидных колясках
В Челябинске в зоопарке появился рысенок
Два челябинских села претендуют на победу в конкурсе «Самое веселое название в России»
В Челябинске иномарка сбила подростка-велосипедиста
В Челябинске появился скейт-парк в парке Гагарина
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
Челябинские фермеры повезли дары урожая в Екатеринбург
В Челябинской области неизвестные «замуровали» чужую иномарку монтажной пеной и клеем
Коммунальщиков из Челябинска обвиняют в жестоких убийствах животных
ПАО «ФСК ЕЭС» модернизирует один из крупнейших энергоцентров Челябинской области
В пожаре на нефтебазе в Челябинске есть пострадавшие
В Челябинске из-за обрыва проводов изменены маршруты троллейбусов
Челябинская область представляет свою продукцию на окружной агровыставке в Екатеринбурге
В Челябинской области школьный программист похитил у учеников ноутбуки
В Челябинской области в авариях за сутки пострадали 16 человек
В Челябинске водители игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта
Подростки устроили серию налетов на супермаркеты в Челябинске
В пригороде Челябинска горят два бензовоза
Ученые из ЧелГУ объяснили, как картофель мог стать причиной гибели целой семьи в поселке Магнитка
Пассажиры оказались заблокированы в маршрутке после ДТП в Челябинской области
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
В Магнитогорске дети выгнали на улицу мать-инвалида