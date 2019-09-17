В Челябинске проголосовали за многолетние растения на клумбах

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-17T10:32:14+03:00

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Какими растениями украшать клумбы и газоны в центре Челябинска? Об этом спросили неравнодушных горожан. Кому-то по душе яркие веселые ковры однолетников, кто-то предпочитает зелень хвойников и лиственных кустарников. Кстати, последние — идеальный вариант живой изгороди вдоль дорог.

Вариант оформления можно было выбрать на портале электронных голосований «Активный житель74». Напомним, что голосовать может тот, кто имеет регистрацию на портале Госуслуг.

Во вторник, 17 сентября, подвели итоги «зеленого голосования. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, проголосовали более трех тысяч человек.

1633 (52,78%) выбрали многолетние растения;

1033 (33,39%) считают, что специалистам виднее;

428 проголосовали за однолетники.

— Год от года мы будем увеличивать число цветников с многолетниками. Конечно, технология высадки и уход за ними сложнее, но у нас есть специалисты, которые готовы консультировать и поддерживать, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Но и от однолетников совсем отказываться не будем. Тем более, специалисты по ландшафтному дизайну придерживаются мнения, что яркие краски нужны горожанам. На привычных местах, полюбившихся жителям, конечно, они останутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU