2019-09-17T10:36:26+03:00
Общество

В Челябинской области неизвестные «замуровали» чужую иномарку монтажной пеной и клеем

У автомобиля не открываются ни двери, ни багажник
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk. com "ЧП Миасс"Фото: vk. com "ЧП Миасс"
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Инцидент произошел утром 17 сентября в Миассе. Жители одного из домов по улице Автозаводцев стали свидетелями, как их сосед не смог попасть в собственную машину. Неизвестные залили иномарку монтажной пеной.

Очевидцы опубликовали фото «замурованного» авто в социальных сетях.

— Запенили все: радиатор, выхлопную трубу, двери, багажник и диск. Даже заднее стекло клеем залили, — пишет жительница Миасса Ольга Яковлева.

На снимке видно, что машину осматривает полицейский. Судя по всему, пострадавший автовладелец, вызвал на парковку стражей порядка.

За что жителю Миасса так жестоко испортили машину, пока неизвестно. Пользователи соцстей принялись гадать: одни предположили, что речь идет о женской мести, другие считают, что это дело рук коллекторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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