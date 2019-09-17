2019-09-17T10:55:18+03:00
Общество

Челябинские фермеры повезли дары урожая в Екатеринбург

В столице УрФО открылась IX межрегиональная агропромышленная выставка
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Урожай-2019: челябинские фермеры и агропредприятия представили продукцию в Екатеринбурге. Фото: pravmin74.ruУрожай-2019: челябинские фермеры и агропредприятия представили продукцию в Екатеринбурге. Фото: pravmin74.ru
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С 17 по 19 сентября на площадке МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» проходит крупнейшая агровыставка.

Делегацию Челябинской области, которая в УрФО лидирует в производстве мяса, зерновых и масличных, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер.

Вместе с ним в мероприятиях агрофорума участвуют руководители агрокомплекса и ведущих компаний региона. В официальной программе форума – заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО с рассмотрением вопросов реализации национальных проектов в части поддержки фермеров и развития агроэкспорта.

В экспозиции региона представлена продукция крупных холдингов и предприятий малого и среднего сельского бизнеса, фермерских хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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