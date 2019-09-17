Челябинские фермеры повезли дары урожая в Екатеринбург
С 17 по 19 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО» проходит крупнейшая агровыставка.
Делегацию Челябинской области, которая в УрФО лидирует в производстве мяса, зерновых и масличных, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер.
Вместе с ним в мероприятиях агрофорума участвуют руководители агрокомплекса и ведущих компаний региона. В официальной программе форума – заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО с рассмотрением вопросов реализации национальных проектов в части поддержки фермеров и развития агроэкспорта.
В экспозиции региона представлена продукция крупных холдингов и предприятий малого и среднего сельского бизнеса, фермерских хозяйств.
ИСТОЧНИК KP.RU