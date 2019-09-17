В Челябинске иномарка сбила подростка-велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-17T11:23:07+03:00

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Вечером в понедельник, 16 сентября, на ул Танкистов в Челябинске водитель Ниссан Титан при повороте направо на прилегающую территорию сбил велосипедиста. 13-летний подросток двигался вдоль проезжей части, по обочине. Школьнику назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, авария случилась в 19.30. Подросток был без взрослых. На его одежде темных тонов не было светоотражающих нашивок. Не было на велосипедисте ни шлема, ни другой защиты. У велосипеда не было тормозов. Водитель мог не разглядеть подростка впотьмах.

Госавтоинспекция информирует, что за восемь месяцев года в Челябинске произошло 17 аварий с участием детей-велосипедистов. Большем в половине случаев подростки переезжали проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Это — нарушение Правил дорожного движения.

Все пострадавшие велосипедисты не использовали защитную амуницию и шлем. В двух случаях на велосипедах тормозов или не было или они не работали.

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ИСТОЧНИК KP.RU