2019-09-17T11:53:03+03:00
Общество

Два челябинских села претендуют на победу в конкурсе «Самое веселое название в России»

Южноуральские поселки прошли во второй тур голосования
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: names.tutu.ruФото: names.tutu.ru
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Россияне выбирают населенный пункт с самым веселым названием. Голосование объявил туристический сервис «Туту.ру». Конкурс проводится второй раз, и состоит из трех этапов.

В первом туре пользователи и экспертный совет уже отобрали 100 поселков с самыми смешными названиями. В их число вошли два села из Челябинской области — Париж и Радиомайка.

Во втором туре наметились лидеры — поселок Хохотуй Забайкальского края и село Муходеровка Белгородской области.

Выйдут ли в финал южноуральские поселки, станет известно только 22 сентября. А пока интернет-голосование продолжается.

— Тот населенный пункт, который победит, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019», — сообщают организаторы конкурса.

Кстати, в прошлом году победила деревня Чуваки из Пермского края. На въезде в деревню был установлен памятный знак, а жители получили памятный кубок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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