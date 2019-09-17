Два челябинских села претендуют на победу в конкурсе «Самое веселое название в России»
Россияне выбирают населенный пункт с самым веселым названием. Голосование объявил туристический сервис «Туту.ру». Конкурс проводится второй раз, и состоит из трех этапов.
В первом туре пользователи и экспертный совет уже отобрали 100 поселков с самыми смешными названиями. В их число вошли два села из Челябинской области — Париж и Радиомайка.
Во втором туре наметились лидеры — поселок Хохотуй Забайкальского края и село Муходеровка Белгородской области.
Выйдут ли в финал южноуральские поселки, станет известно только 22 сентября. А пока интернет-голосование продолжается.
— Тот населенный пункт, который победит, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019», — сообщают организаторы конкурса.
Кстати, в прошлом году победила деревня Чуваки из Пермского края. На въезде в деревню был установлен памятный знак, а жители получили памятный кубок.
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ИСТОЧНИК KP.RU