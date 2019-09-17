В Челябинске в зоопарке появился рысенок
Хищник еще маленький и очень активный. Играет с сотрудниками Челябинского зоопарка, не боится посетителей, которые подходят к вольеру. Об этом пишет издание «Курс дела».
— Рысенку четыре месяца, его зовут Персей. В Челябинск прибыл из Ижевска в сентябре. Чувствует себя прекрасно. Аппетит отличный: лопает мясо и каши. Агрессии не проявляет, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе зоопарка.
В соседнем вольере живет рысь по кличке Пятнышко. Любопытный Персей пытается с ней подружиться, но пока для полуторагодовалой хищницы эта мелюзга не представляет интереса.
Однако все может измениться, когда новенький подрастет. У сотрудников зоопарка на этих двоих большие виды: хочется сформировать пару, чтобы животные размножались.
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ИСТОЧНИК KP.RU