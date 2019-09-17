2019-09-17T12:52:32+03:00
Общество

В Челябинске готы устроили пикник в парке Гагарина

«Бледные» люди в черных исторических костюмах удивили горожан
Валентина ВАГАНОВА
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Может, костюмы и мрачноватые, но изящные. Фото организаторов мероприятияМожет, костюмы и мрачноватые, но изящные. Фото организаторов мероприятия
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Челябинские готы провели викторианский пикник в лесу. На него пришло два десятка неформалов. Девушки — в черных платьях с корсетами и вуалях, юноши — в цилиндрах и черных сорочках. Трапезу на природе провели не ночью и не в каком-нибудь мрачном месте, а днем в парке Гагарина.

— Пикник для нас — это повод нарядиться в наши костюмы, провести фотосессию, пообщаться между собой. У нас нет возможности ходить так каждый день, ведь городская среда не приспособлена для викторианских нарядов. В них неудобно ходить по городу, карет у нас нет, — рассказала изданию Hornews.com организатор сходки Джулия Ви.

Для самих готов такая вылазка - повод собраться вместе и выгулять свои костюмы. Фото организаторов мероприятия

Для самих готов такая вылазка - повод собраться вместе и выгулять свои костюмы. Фото организаторов мероприятия

На поляне готы расстелили бархатные покрывала, выложили красивую посуду, поставили подсвечники с черными свечами и угощения — фрукты, выпечку, конфеты, даже отыскали черные чипсы. Постарались, чтобы стол тоже был стилизованный, украсили его черепами, цветами и маленьким надгробием.

Стол тоже стилизованный. Фото организаторов мероприятия

Стол тоже стилизованный. Фото организаторов мероприятия

После пикника готы прошли по городским улицам. Одни горожане со стороны разглядывали черную процессию. Другие просили сфотографироваться.

В соцсетях челябинцы по-разному отреагировали на это мероприятие. Кто-то посчитал, что готы — уже не модно, и ничего хорошего в этой субкультуре нет. А кто-то отметил, что ребята очень творчески подошли к пикнику и устроили, пусть немного мрачную, но красивую вылазку на природу.

Сходка прошла днем в парке Гагарина. Фото организаторов мероприятия

Сходка прошла днем в парке Гагарина. Фото организаторов мероприятия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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