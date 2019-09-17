В Челябинске готы устроили пикник в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-17T12:52:32+03:00

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Челябинские готы провели викторианский пикник в лесу. На него пришло два десятка неформалов. Девушки — в черных платьях с корсетами и вуалях, юноши — в цилиндрах и черных сорочках. Трапезу на природе провели не ночью и не в каком-нибудь мрачном месте, а днем в парке Гагарина.

— Пикник для нас — это повод нарядиться в наши костюмы, провести фотосессию, пообщаться между собой. У нас нет возможности ходить так каждый день, ведь городская среда не приспособлена для викторианских нарядов. В них неудобно ходить по городу, карет у нас нет, — рассказала изданию Hornews.com организатор сходки Джулия Ви.

Для самих готов такая вылазка - повод собраться вместе и выгулять свои костюмы. Фото организаторов мероприятия

На поляне готы расстелили бархатные покрывала, выложили красивую посуду, поставили подсвечники с черными свечами и угощения — фрукты, выпечку, конфеты, даже отыскали черные чипсы. Постарались, чтобы стол тоже был стилизованный, украсили его черепами, цветами и маленьким надгробием.

Стол тоже стилизованный. Фото организаторов мероприятия

После пикника готы прошли по городским улицам. Одни горожане со стороны разглядывали черную процессию. Другие просили сфотографироваться.

В соцсетях челябинцы по-разному отреагировали на это мероприятие. Кто-то посчитал, что готы — уже не модно, и ничего хорошего в этой субкультуре нет. А кто-то отметил, что ребята очень творчески подошли к пикнику и устроили, пусть немного мрачную, но красивую вылазку на природу.

Сходка прошла днем в парке Гагарина. Фото организаторов мероприятия

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ИСТОЧНИК KP.RU