2019-09-17T13:51:43+03:00
Общество

Молодежь Челябинска планирует уезжать в столичные города

Эксперты выяснили причины «чемоданного настроения»
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске молодежь готова уехать жить и работать в другие города.В Челябинске молодежь готова уехать жить и работать в другие города.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Специалисты Финансового университета при Правительстве России проанализировали миграционные потоки молодежи из крупных и средних городов. У людей 18-30 лет спрашивали, планируют ли они сменить место жительства. Если да, то с каким городом связывают будущее.

Выяснилось, что в ТОП-5 городов, где у молодежи «чемоданное настроение» входят Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск и Волгоград.

Не планируют срываться из родных городов жители Москвы, Грозного, Краснодара и Симферополя.

В пяти городах, молодые жители которых мечтают о переезде, есть возможность получить образование — среднее профессиональное и высшее. Кажется, учить, реализуйся в выбранной профессии. Но...

Как пояснил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, довлеет противоречие между высоким стандартам качества жизни молодежи и дефицитом высокооплачиваемой работы.

Молодежь Челябинска готова переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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