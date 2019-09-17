«Ядовитый» диван травит жителей Магнитогорска

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-17T13:47:47+03:00

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На историю жительницы Магнитогорска в соцсетях обратил внимание сайт «Челябинск Сегодня». Женщина посетовала, что приобрела диван, а он оказался токсичным. Челябинка уверяет, что у нее и супруга возникла аллергия, которая со временем становится все сильнее.

Горожанка поделилась, что сначала они убрали из рациона все аллергенные продукты. Из бытовой химии пользовались только хозяйственным мылом. Но все тщетно: магнитогорцев мучала крапивница и отеки лица.

— Я была беременна, думала, что в моем случае проблемы из-за этого. После родов все прошло. Когда вернулась из больницы домой, симптомы вновь начали повторяться. До меня дошло, что во всем виноват диван. Мы мгновенно от него избавились. Аллергия прошла через неделю, — написала женщина.

Перед тем, как выбросить мебель, пара разобрала диван на составляющие. На некоторых частях был нанесен дурнопахнущий клей. Возможно, причина аллергии в нем.

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ИСТОЧНИК KP.RU