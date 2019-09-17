2019-09-17T14:32:19+03:00
Происшествия

Полиция устроила погоню со стрельбой в Челябинской области

Так пытались остановить угонщика иномарки
Андрей АБРАМОВ
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Чтобы остановить угонщика, пришлось открыть огонь по колесам.Чтобы остановить угонщика, пришлось открыть огонь по колесам.Фото: кадр с видео
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В полицию Чебаркуля обратился местный житель. Рассказал, что его иномарку угнали. В это время на трассе за городом дежурил экипаж ДПС. Патрульные увидели на дороге авто, схожее с приметами разыскиваемой. Махнули палочкой, но водитель только прибавил газ.

Началась погоня. Инспекторы требовали немедленной остановки, но машина лишь наращивала скорость. Периодически, иномарка вылетела на встречную и подрезала другие авто. Чтобы остановить машину, полицейские использовали табельное оружие.

— После предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС выстрелил по колесам автомобиля. Машина остановилось, водитель задержан, его доставили в райотдел. Он был пьян. Подозреваемого уже судили. Он рассказал, что выпивал с хозяином легковушки и стащил ключи, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

За угон мужчине грозит до пяти лет колонии. А за то что сел за руль пьяным, он уже отбывает десятидневный срок административного ареста.

Погонях со стрельбой в Чебаркуле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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