При начислении пенсии у жительницы Челябинской области пропали 12,5 лет стажа

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-17T14:47:00+03:00

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В 90-е годы многие россияне трудились на частников. Иногда без трудовой. Из-за этого людям сложно доказывать трудовой стаж за тот период. У жительницы Миасса по этой причине пропали 12,5 лет трудовой жизни. Пенсионный фонд отказался зачитывать эти годы по простым справкам.

Тогда жительница Миасса отправилась в суд. Там женщина доказала, что в спорный период Пенсионный фонд получал отчисления от ее работодателей. Суд обязал ПФР зачесть потерянные годы в общий страховой стаж гражданки и пересчитать размер ее пенсии.

— Пенсионный стаж женщины был пересчитан под контролем судебных приставов, размер пенсии увеличен. Исполнительное производство закрыто, — сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU