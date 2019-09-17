2019-09-17T15:19:23+03:00
Общество

В воскресенье Советский район Челябинска останется без света

Электричество пропадет в жилых домах десяти улиц
Лидия ПЕСКОВА
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Света не будет в течение девяти часов.Света не будет в течение девяти часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшее воскресенье, 22 сентября, энергетики запланировали масштабное отключение электричества в Советском районе Челябинска, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Без света останутся 4500 тысячи человек.

Электричество отключат в 4 часа утра, а включат около 13.00.

Света не будет в жилых домах по улицам:

Сулимова;

Овчинникова;

— Цеховая;

Доватора;

Шаумяна;

Цвиллинга;

— Загородная;

— Перовской;

Монакова;

— Комсомольская.

Помимо жилых домов отключат ряд общественных зданий, в том числе в детском доме №6, в поликлинике ГКБ №1 и в отделе полиции по вопросам миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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