В воскресенье Советский район Челябинска останется без света

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-17T15:19:23+03:00

Света не будет в течение девяти часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ближайшее воскресенье, 22 сентября, энергетики запланировали масштабное отключение электричества в Советском районе Челябинска, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Без света останутся 4500 тысячи человек.

Электричество отключат в 4 часа утра, а включат около 13.00.

Света не будет в жилых домах по улицам:

— Сулимова;

— Овчинникова;

— Цеховая;

— Доватора;

— Шаумяна;

— Цвиллинга;

— Загородная;

— Перовской;

— Монакова;

— Комсомольская.

Помимо жилых домов отключат ряд общественных зданий, в том числе в детском доме №6, в поликлинике ГКБ №1 и в отделе полиции по вопросам миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU