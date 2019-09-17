В воскресенье Советский район Челябинска останется без света
В ближайшее воскресенье, 22 сентября, энергетики запланировали масштабное отключение электричества в Советском районе Челябинска, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Без света останутся 4500 тысячи человек.
Электричество отключат в 4 часа утра, а включат около 13.00.
Света не будет в жилых домах по улицам:
— Сулимова;
— Овчинникова;
— Цеховая;
— Доватора;
— Шаумяна;
— Цвиллинга;
— Загородная;
— Перовской;
— Монакова;
— Комсомольская.
Помимо жилых домов отключат ряд общественных зданий, в том числе в детском доме №6, в поликлинике ГКБ №1 и в отделе полиции по вопросам миграции.
ИСТОЧНИК KP.RU