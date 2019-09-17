В Челябинской области задержали закладчиков наркотиков

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-17T15:41:39+03:00

В поле зрения полицейских попались 49-летний мужчина и девушка 19 лет

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Задержали закладочниц среди бела дня, в центре Златоуста, на проспекте Гагарина. Две дамы 49 и 18 лет пытались спрятать на местности 16 пакетиков с веществом белого цвета.

Как сообщили в пресс-службе Отдела МВД РФ по Златоустовскому городскому округу, мужчина ранее был судим за аналогичные преступления.

Обследуя местность, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД РФ по Златоусту нашли еще 12 закладок по 0,5 граммов. Найден белый порошок и во время обысков в съемной квартире, где жили задержанные — не менее 40 граммов.

Экспертизой установлено, что это наркотик синтетического происхождения. Подозреваемые заявили, что зелье хотели продать и употребить. Возбуждено уголовное дело. Закладчики заключены под стражу. За сбыт наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы

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ИСТОЧНИК KP.RU