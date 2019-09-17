Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о том как к ним относятся американцы

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-17T16:19:42+03:00

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин — одна из самых популярных пар фигуристов. Сейчас они живут и тренируются в США. Пара признается, что этап Гран-при по фигурному катанию в Челябинске — это их второй визит в Россию за последние полгода.

Они отмечают, что переезд еще больше сплотил их тандем. Там они дружат с другими фигуристами.

— Нет никакой вражды — они [американцы] рады всем. Для них не имеет значения русский ты или нет. Они с нами не воюют. Мы тоже стараемся с ними общаться, учим язык, — рассказал Глеб Смолкин. — Там достаточно ребят из стран СНГ, которые говорят по-русски.

Как известные фигуристы проводят свободное время и планируют ли продолжить выступать за Россию, — читайте в интервью КП-Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="668" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732066" frameborder="0"></iframe> Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Видео произвольной программы на Гран-при 2019 в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU