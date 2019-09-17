2019-09-17T17:04:26+03:00
Происшествия

В Челябинске бешеный енот забежал в детский сад

Пушистого зверя обнаружили случайные прохожие
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Енот прибежал к людям из лесуЕнот прибежал к людям из лесуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел в поселке «Солнечный» Сосновского района. Енотовидную собаку на территории детского сада заметили местные жители. Незваный гость прятался от людей в кустах. Об этом сообщает газета «Сосновская нива».

Енота выманили из укрытия. Вел он себя дружелюбно — ни на кого не бросался. Прохожие решили усыновить пушистого зверя и забрали его домой. А через пару дней новый питомец умер.

Выяснилось, что зверек болел бешенством. К счастью, никто из семьи, приютившей больное животное, опасным вирусом не заразился.

— Сотрудники ветстанции выехали на место и провели дезинфекционную обработку. Сейчас наш врач обходит дворы жителей поселка и предлагает им провести вакцинацию домашних животных от бешенства. Прививаются от этой болезни кошки и собаки бесплатно, — цитирует «Сосновская Нива» сотрудницу местной ветеринарной станции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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