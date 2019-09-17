Житель Челябинской области сфотографировал призрака на месте дорожной аварии

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-17T18:12:14+03:00

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Житель города металлургов выложил в интернет фото ДТП, которое произошло накануне в центре города. На оживленном перекрестке столкнулись легковушка и маршрутка с пассажирами.

— Авария, как авария — ничего необычного. Но когда мой друг пригляделся к фотографии, стало как-то не по себе. Не знаю как вам, а мне кажется, что в окне двери, которая замята, что-то потустороннее, — пишет автор поста.

На снимке отчетливо видны очертания, напоминающие череп. Будто кто-то надел карнавальную маску смерти и прислонился к автомобильному стеклу.

Фото: vk.com "Черное и Белое" Магнитогорск

По словам автора фото, в этой маршрутке ехали его коллеги по работе. Они утверждают, что в момент, когда был сделан этот кадр, в салоне микроавтобуса уже никого не было.

- Может за кем смерть приходила, да "обломалась"? - предполагает автор поста.

Впрочем, пользователи социальных сетей отнеслись к снимку скептически.

— Не надо усложнять жизнь. Это отражение дорожного знака, — прокомментировал фото магнитогорец Сергей Никифоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU