Житель Челябинской области сфотографировал призрака на месте дорожной аварии
Житель города металлургов выложил в интернет фото ДТП, которое произошло накануне в центре города. На оживленном перекрестке столкнулись легковушка и маршрутка с пассажирами.
— Авария, как авария — ничего необычного. Но когда мой друг пригляделся к фотографии, стало как-то не по себе. Не знаю как вам, а мне кажется, что в окне двери, которая замята, что-то потустороннее, — пишет автор поста.
На снимке отчетливо видны очертания, напоминающие череп. Будто кто-то надел карнавальную маску смерти и прислонился к автомобильному стеклу.
Фото: vk.com "Черное и Белое" Магнитогорск
По словам автора фото, в этой маршрутке ехали его коллеги по работе. Они утверждают, что в момент, когда был сделан этот кадр, в салоне микроавтобуса уже никого не было.
- Может за кем смерть приходила, да "обломалась"? - предполагает автор поста.
Впрочем, пользователи социальных сетей отнеслись к снимку скептически.
— Не надо усложнять жизнь. Это отражение дорожного знака, — прокомментировал фото магнитогорец Сергей Никифоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU