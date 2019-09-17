2019-09-17T19:05:07+03:00
Общество

Челябинские граффитисты ищут помощников с фотоаппаратами

Художники продолжают украшать фасады домов гигантскими рисунками
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: GraffitiRussiaФото: GraffitiRussia
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Уличным художникам от команды GraffitiRussia требуются помощники, которые могут сфотографировать многоэтажки в разных уголках Южного Урала. Об этом сообщает сайт «Хорошие новости».

В следующем году граффитисты планируют разрисовывать фасады домов не только в Челябинске, но и в соседних городах. Для этого им надо выбрать какие дома больше всего подойдут для граффити.

— В нашем распоряжении есть список домов с адресами. Эти дома находятся в 37 населенных пунктах региона, например, в Озерске, Троицке, Усть-Катаве и Златоусте. Чтобы получить изображения и размеры домов, мы просим местных жителей сфотографировать стены здания на фотоаппарат или телефон и прислать снимки нам на почту, — цитирует основателей проекта GraffitiRussia сайт «Хорошие новости».

Ознакомиться со списком домов, участвующих в отборе, можно здесь.

В этом году райтеры GraffitiRussia провели в Челябинске арт-фестиваль, в рамках которого расписали 8 фасадов многоэтажных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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